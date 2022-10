Sara Pedri, ripartono le ricerche: arrivano i cani specializzati dalla Germania

Si cerca ancora Sara Pedri in Trentino, la ginecologa scomparsa il 4 marzo del 2021 da Cles e per la quale le operazioni di ricerca non si sono mai interrotte ma che per i prossimi due giorni, domenica 16 e lunedì 17 ottobre 2022, vedranno l'impiego di speciali unità cinofile che arriveranno dalla Germania e di altri esperti del settore.

Tutto nasce dalla Compagnia carabinieri di Cles guidata dal Maggiore Guido Quatrale, coordinatore delegato dal Commissario del Governo, nell'ambito del Piano provinciale ricerca persone scomparse, che fa capo al Commissariato nazionale. Il Maggiore Quatrale e i carabinieri da lui guidati sono costantemente impegnati sul territorio anche per la ricerca di persone scomparse e lo fanno cercando di utilizzare tutti gli strumenti possibili e accessibili.

Questa nuova due giorni di ricerche intense sarà però caratterizzata dal servizio di Cooperazione internazionale di polizia attivata dall'Arma dei carabinieri con il tentativo di trovare il corpo della ragazza. Dopo le attività di ricerche terrestre e fluviale, l'esito negativo ha così portato a ritenere l'unico posto dove poter cercare è ora il lago Santa Giustina.

Domenica mattina approderanno quindi in Trentino: il nucleo carabinieri cinofili di Bologna con il cane specializzato nella ricerca di cadaveri, cinque unità cinofile della polizia tedesca di Monaco specializzati per ricerca cadaveri in acqua.

Si tratta di un’élite europea per il settore. Il nucleo carabinieri subacquei di Genova con sei sommozzatori, con il natante e con l'ecoscan sonar, per la scansione tridimensionale del fondale. L'ecoscan sonar rileva i solidi nell'acqua e domenica verranno organizzate immersioni tattiche. Non mancheranno certamente i vigili del fuoco volontari della Val di Non e i militari della Guardia di finanza di Cles.