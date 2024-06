Addio allo storico cameriere del ristorante "Da Scarpina". "Uomo semplice dal cuore grande"

Si è spento giovedì sera Federico Castelli, storico cameriere del ristorante "Da Scarpina". Aveva 79 anni. Negli anni '70 gestì la Trattoria al Ponte in viale Salinatore,poi fece il cameriere al Bar Nazionale dove conobbe Diwa che poi diventò sua moglie. Negli anni ottanta iniziò a lavorare alla pizzeria ristorante "Da Scarpina" dove rimase fino alla pensione.

“Da giorni aspettavamo il suo rientro dall ospedale a casa per poter ridere di nuovo con lui alle sue battute e scambiare due chiacchere ogni mattina, ma lui non è tornato - affermano Cristina e tutti gli amici di Via Oberdan e Corso della Repubblica - Non abbiamo potuto salutarlo, abbracciarlo,confortarlo. Ci ha salutato senza far rumore, lui "istituzione" di Forlì. Uomo semplice dal cuore grande, era l'amico di tutti”.

“Perdiamo un grande amico - proseguono -. Il nostro cuore è triste, ma lui ci vorrebbe sorridenti,lui che amava la vita , gli amici,la sua famiglia è ancora qui con noi perché noi non potremo dimenticarlo. A presto Fede, ti porteremo sempre con noi”.