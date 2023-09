Addio a Giorgio Napolitano. A Forlì la visita nel 2011 per i 150 anni dell’Unità d’Italia

Si è spento venerdì Giorgio Napolitano. È stato il primo presidente della Repubblica eletto due volte, nel 2006 e poi nel 2013 per due anni. Per i forlivesi il 7 ed 8 gennaio del 2011 furono due giorni di grande emozione, quando il Presidente fu in visita in città, in occasione delle celebrazioni per il 150esimo dell'Unità d'Italia. Napolitano in quell'occasione incontrò le autorità, fece un passaggio in consiglio comunale e poi il bagno di folla in piazza Saffi.

Napolitano in consiglio comunale toccò vari temi, tra cui quello dell'Unità d'Italia spiegando che "non c'è niente di più lontano da me che fare una celebrazione retorica, idilliaca e acritica". Quindi il passaggio politico più saliente: lo Stato Centrale è stato un "vizio d'origine" dell'Unità d'Italia. Vizio d'origine a cui si è posto rimedio con la Costituzione e la riforma del titolo V della Costituzione, ha ricordato Napolitano: "Si è ragionato per tutti i successivi 150 anni dell'Unità d'Italia" sul "superamento di un vizio d'origine dell'unità, che è lo Stato centrale".

E ancora: abbiamo ereditato l'Italia "con le sue tare, ma di generazione in generazione è stato portata ai primi posti nel mondo". Nel suo excursus storico ha fatto riferimento anche all'allora sindaco Roberto Balzani, nella sua veste di storico e studioso. "Il vostro sindaco è stato particolarmente apprezzato nelle celebrazioni a Parigi, lo posso testimoniare".