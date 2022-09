Due 'Z' sui cartelloni dei lavori all'ex asilo Santarelli: vandalismo o provocazione filorussa?

Due 'Z' rosse, evidenti, enormi, su altrettanti cartelloni che indicano i lavori in corso all'ex asilo Santarelli. Lì, lungo via Caterina Sforza, quei due simboli riportano immediatamente alla mente il conflitto in Ucraina: l'ultima lettera dell'alfabeto, infatti, è usata – ma pitturata solitamente in bianco – dai soldati russi sui propri mezzi militari per distinguere questi ultimi da quelli ucraini (spesso simili in quanto tutti risalenti all'epoca dell'Unione sovietica). E, proprio in quanto scritta a più riprese durante la guerra ancora in atto, la 'Z' è diventata il simbolo che universalmente rappresenta il sostegno all'intervento dell'esercito di Putin.

Maleducazione dunque, o provocazione? La domanda è lecita, anche perché entrambi i simboli sono stati pitturati con una bomboletta spray in maniera molto precisa. Nessuna sbavatura, nessun segnale che, forse, si volesse inizialmente scrivere un'altra cosa o che si volesse evidenziare un concetto espresso nel pannello informativo.

E c'è di più. Perché l'imbrattamento è cosa vecchia. E per scoprirlo non serve nemmeno uno sforzo di memoria così importante: basta, infatti, visitare il portale online di Google Maps per notare come quelle due lettere siano lì in bella mostra almeno da maggio, ovvero da oltre quattro mesi. Nessuna pulizia, insomma, ma nemmeno alcuna cura degli stessi cartelloni informativi che risultano rotti e bucati in vari punti. Lì sopra è spiegato il motivo del restauro dell'ex asilo, con tanto di bandiera europea (il progetto è finanziato dal fondo comunitario di sviluppo regionale). Ma ormai l'attenzione di ogni passante cade solamente sulle due misteriose 'Z' tinte di rosso.