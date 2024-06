Tornano le serate “De Caplét” alla Festa Artusiana per l’Hospice

Continua l’impegno dei volontari del Circolo Arci di Villa Rotta nei confronti dell’associazione Amici dell’Hospice: tornano le serate “De Caplét” previste mercoledì 26 e giovedì 27 giugno dalle 19 in piazza Garibaldi a Forlimpopoli nel corso della Festa Artusiana. A disposizione dei presenti piatti di cappelletti al ragù rigorosamente fatti in casa, preparati dai volontari del Circolo, in collaborazione con i volontari di Borgo Sisa (organizzatori della Festa dell’Unità), il cui ricavato verrà destinato all’associazione Amici dell’Hospice. La solidarietà dei volontari del Circolo Arci di Villa Rotta, guidato dal presidente Andrea Benvenuti, ha oramai una storia consolidata nel tempo con ben 13 edizione di “Villa Rotta in festa” e 9 edizioni delle “Serate de Caplet”, eventi benefici grazie ai quali sono stati donati agli Amici dell’Hospice circa 39.800 euro.

"Vogliamo esprimere tutta la nostra gratitudine - affermano Alvaro Agasisti e Marco Maltoni, rispettivamente presidente e responsabile scientifico dell'associazione Amici dell’Hospice - a questo gruppo di amici, che da tanti anni sostiene con entusiasmo e passione le nostre iniziative: la loro generosità è per noi uno stimolo ad impegnarci sempre di più a fianco delle persone che soffrono, per offrire loro umana accoglienza e servizi di cura e assistenza sempre più efficaci. Come sempre, quanto ci verrà donato sarà destinato alle attività sociali e sanitarie all'interno degli Hospice di Forlimpopoli e Dovadola e all’assistenza domiciliare, a favore delle persone con patologie inguaribili e dei loro famigliari. Ringraziamo di cuore anche tutte le persone che, degustando i cappelletti nelle due serate, contribuiranno al successo di questa bella iniziativa”.