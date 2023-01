La Befana sfida le leggi della gravità: Piazza gremita per lo show sul campanile di San Mercuriale

“Siete pronti bambini? Sta arrivando la Befana”. Anticipata da “The final countdown”degli Europe, la simpatica “nonnina”, impersonata da una fantastica e leggiadra Silvia Proietti, ha danzato lungo i 75 metri del campanile di San Mercuriale, sfidando le leggi della gravità. Ad affiancarla Luca Piallini, con il quale ha tenuto tutti gli occhi all’insù per venti minuti. Capriole nel vuoto, torsioni, una coreografia da cardiopalma quella realizzata da Andrea Piallini della Compagnia eVenti Verticali. Uno spettacolo ricco di emozioni in cui la tanto attesa Befana ha prima spazzato con una vecchia scopa i mattoni del secolare campanile, per poi iniziare la discesa sospesa su una teleferica, anche con la testa all'ingiù, affiancata da Piallini.

Gran finale rock, con attraversamento aereo della piazza sulle note di Personal Jesus” dei Depache Mode e “We will rock you” dei Queen. Poi assalto alla Befana, a distribuire tante caramelle ai numerosi bimbi che hanno affollato la Piazza. Carbone nelle calza per i meno buoni? “Quest’anno cipolle”, ha ironizzato il sindaco Gian Luca Zattini, che ha portato il saluto dell’amministrazione insieme all’assessora al Centro Storico, Andrea Cintorino. Visti i tempi, il carbone costa troppo. Il connubio di eventi, scenografie e iniziative è stato organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Free Event e la direzione creativa di Andrea Camporesi. L'epilogo di "Forlì che brilla" è previsto per domenica. Si sa, l'Epifania, tutte le feste porta via.