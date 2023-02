Alberi a rischio crollo e turismo: vertice sui pericoli sulla Bidentina a Campigna

La sicurezza della Bidentina tra Campigna e Passo della Calla al centro di un vertice promosso dal Comune di Santa Sofia e dalla Prefettura di Forlì-Cesena alla presenza anche dei Carabinieri per la Biodiversità di Pratovecchio, del presidente del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Luca Santini e tecnici della Provincia di Forlì-Cesena. “La situazione è complessa e verte su due temi: la sicurezza legata alla caduta di alberi e il forte afflusso turistico in quell'area”, non usa troppi giri di parole il sindaco di Santa Sofia, Daniele Valbonesi.

Per il primo cittadino sono necessari “interventi forestali urgenti sia di carattere puntuale che su una pianificazione che consenta di ridurre il rischio di eventi avversi nei prossimi anni. Da parte di tutti è emersa la disponibilità ad intervenire per garantire la percorribilità di quell'area e a consentire condizioni di sicurezza adeguate alle persone che frequentano quell'area di pregio: residenti, operatori economici, visitatori”.

Altro tema riguarda l’alto flusso di turisti in un piccolo comprensorio sciistico. Domenica scorsa si è reso necessario chiudere l’arteria, suscitando malumore in chi aveva percorso tanti chilometri col desiderio di trascorrere una giornata sulla neve. “Sul tema della congestione delle presenze diverse cose si stanno facendo, altre saranno messe in campo sperando nel contributo di tutti - analizza Valbonesi -. Quello che non è pensabile è che le condizioni rimangano quelle attuali. Non è possibile che una strada interregionale possa essere a rischio di chiusura per interi mesi”.

Tutti i partecipanti sono stati convergenti “sulla necessità di un sopralluogo, da svolgersi già la prossima settimana, con l'impegno della Prefettura a monitorare con tutti i soggetti in campo l'evolvere dei fatti”. Conclude Valbonesi: “Personalmente non mi fermerò e farò il possibile perché un'area così importante sia messa nelle condizioni di essere fruibile e visitabile. Questo senza trascurare l'alto valore ambientale che la contraddistingue e che ne rappresenta la vera ricchezza”.