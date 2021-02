Coronavirus, il bollettino di domenica: oltre 250 casi in provincia

Sono 256, 8 in più rispetto a sabato, i nuovi contagiati al covid-19 nella provincia di Forlì-Cesena. Nel comprensorio di Forlì ne sono stati registrati 105, mentre sabato ne erano stati comunicati 84: resta il dato più basso in Romagna, con il Cesenate con 151 nuovi infettati, il Ravennate con 210 e il Riminese con 290. In Emilia preoccupa la situazione nel Bolognese con 571 nuovi positivi, mentre nel Modenese ne sono stati comunicati 402, nel Reggiano 309, nel parmense 176, nel ferrarase 174 e nel piacentino 38.

Dall’inizio dell’epidemia, in Emilia-Romagna si sono registrati 260.602 casi di positività, 2.610 in più rispetto a sabato, su un totale di 24.606 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da sabato è del 10,6%, come sempre accade nei fine settimana superiore agli altri giorni a causa del numero minore di tamponi fatti, soprattutto i molecolari, nei festivi concentrati in gran parte su casi nei quali è spesso atteso l’esito positivo.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 1.194 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 394 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 823 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi è 41,3 anni.

Vaccini

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa prima fase riguarda il personale della sanità e delle Cra - compresi i degenti delle residenze per anziani, gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni - e le persone dagli 85 anni in su. E da domani prenotazioni aperte anche per le persone di età compresa tra gli 80 e gli 84 anni. Il conteggio progressivo delle somministrazioni effettuate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento, che indica anche quante sono le seconde dosi somministrate. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 385.603 dosi; sul totale, 136.961 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.