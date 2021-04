Al volante del furgoncino radiato: fugge all'alt e passa col rosso per seminare la Polizia Locale

Giovedì mattina, durante un posto di controllo in via Bertini il tablet in dotazione agli agenti collegato al targasystem ha segnalato l'arrivo di un autocarro Fiat Fiorino che risultava radiato

Gli occhi delle 74 telecamere dislocate in città stanano i "furbetti" della strada. Negli ultimi due mesi sono stati trovati in circolazione 40 veicoli senza copertura assicurativa e 125 senza revisione, ma sono state contestate anche altre 41 sanzioni collegate, comprese tre violazioni legati al covid. Da un iniziale controllo col targasystem la Polizia Locale di Forlì ha poi denunciato il conducente e proprietario di un autocarro per targa alterata e per falso materiale, sequestrando il veicolo ai fini della confisca. Diverse le violazioni al codice della strada contestategli in quanto l'uomo era sprovvisto di patente e circolava senza la copertura assicurativa: è stato sanzionato infatti per l'inottemperanza all'obbligo di fermarsi, per la mancata revisione periodica, per passaggio con luce rossa al semaforo, per mancato uso delle cinture di sicurezza, per un importo totale superiore ai 6.000 euro.

Giovedì mattina, durante un posto di controllo in via Bertini il tablet in dotazione agli agenti collegato al targasystem ha segnalato l'arrivo di un autocarro "Fiat Fiorino" che risultava radiato. Il personale in divisa ha quindi proceduto ad intimare l'alt, invitando il conducente di accostare in via Volta, ma quest'ultimo ha proseguito nella marcia, schiacciando il piede sull'acceleratore e procedendo verso la stazione ferroviaria. E' scattato così un lungo inseguimento, con l'autocarro che è transitato anche col semaforo rosso. La pattuglia è riuscito a fermarlo solo dopo aver acceso anche le sirene.

Alla richiesta degli agenti il conducente, un forlivese di 67 anni, ha esibito inoltre la carta di circolazione relativa ad un Fiat Fiorino la cui targa anteriore era stata alterata nel penultimo numero "9" trasformandolo con del nastro adesivo nero nel numero "8", mentre lo stesso numero della targa posteriore era stato alterato sempre con il nastro adesivo nero e vernice bianca nel numero "0". Il "Fiat Fiorino" è risultato sprovvisto di assicurazione, con revisione periodica scaduta, e il conducente era sprovvisto di patente di guida in quanto revocata con provvedimento del prefetto nel 2012.

In viale Roma sempre col targasystem è stato individuato dagli agenti un autocarro Opel senza assicurazione e con l'ultima revisione effettuata nel 2015. Sempre in viale Roma in un altro intervento è stato fermato dalla polizia locale una "Volkswagen Golf" con alla guida una persona straniera che ha presentato agli agenti un permesso di guida internazionale falso. Per il conducente è scattata una denuncia e contestate diverse violazioni amministrative.