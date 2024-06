Nubifragio, oltre 70 millimetri in pochi minuti: strade come fiumi. Auto bloccate nei sottopassaggi. Corso Mazzini allagato

Una città divisa in due. Strade trasformate in torrenti. Sono le conseguenze del violentissimo nubifragio che ha investito la città mercoledì pomeriggio intorno alle 15,30. Prima un acquazzone, poi una pioggia monsonica che ha letteralmente allagato la città. Dopo un esordio di giornata soleggiato, nel pomeriggio si sono infatti sviluppati altri rovesci temporaleschi, “figli” di quel vortice di bassa pressione responsabile della forte ondata di maltempo di lunedì nell’entroterra e dei temporali sparsi di martedì.

In città sono caduti in pochi minuti in centro storico oltre 73 millimetri di pioggia, con un’intensità massima di precipitazione di 240 millimetri all’ora. Il record pluviometrico spetta a San Tomè con poco più di 80 millimetri. Monitorando la rete di Meteo Forlì-Cesena ci sono da segnalare i 68 millimetri di Ronco ed i quasi 50 di Bussecchio. La circolazione è andata in tilt, con tempi di percorrenza di pochi chilometri fino a oltre un'ora di tempo.

Il nubifragio ha comportato la chiusura dei sottopassaggi sotto la ferrovia, spaccando in due la città. In via Bertini due veicoli sono rimasti bloccati sotto il ponte. L'arteria è stata chiuso anche dopo lo scroscio d'acqua per il recupero dei veicoli immersi. La riapertura è avvenuta pochi minuti dopo le 18. Pesanti gli effetti sulla circolazione in quanto non è stato possibile transitare tra la zona a valle e a monte della ferrovia se non coi cavalcavia più esterni. Allagamenti si sono verificati in viale Roma e soprattutto in corso Mazzini, dove l'acqua ha riempito completamente il corso del centro storico, con disagi ai negozianti e ai piani terra.

Allagamenti si sono registrati in viale Roma, via Dragoni, via Gorizia, via Bertini e parte di Corso della Repubblica. Situazione simile anche in viale Matteotti. I vigili del fuoco hanno eseguito nelle prime ore dopo il maltempo circa 35 interventi, in gran parte per allagamenti. Non si registrano interventi di salvataggio e rischi per l'incolumità pubblica. Circa una 50ina gli interventi non urgenti in lista di attesa. Per ragioni legate al maltempo è stata rinviata a data da destinarsi l’evento “Il motore nel cuore”, collegato ai mercoledì in centro.

Per mercoledì era attiva un’allerta “gialla”. Caditoie e scoli non sono riusciti ad assorbire la tanta acqua scaricata da Giove Pluvio. E le strade si sono trasformate in piccoli corsi d'acqua, come accaduto in occasione del nubifragio del 25 maggio scorso, quando la grandine imbiancò alcune zone della città. Da giovedì tornerà il bel tempo, con temperature massime che non supereranno i 30 gradi. Nei giorni a seguire, informa l’Arpae, “correnti sud-occidentali interesseranno il nostro territorio, associate al passaggio di una saccatura nella giornata di lunedì. Avremo pertanto condizioni di variabilità, seguite da un peggioramento con precipitazioni sparse tra lunedì e martedì. Temperature in diminuzione da lunedì”. La rimonta anticiclonica di matrice nord-africana porterà ancora una volta pulviscolo desertico dal Sahara.