Nubifragio investe là città, oltre 70 millimetri in pochi minuti: strade trasformate in piccoli fiumi

Ultimo “round” di temporali nel Forlivese. Anche quella di mercoledì è stata una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica. Dopo un esordio soleggiato, nel pomeriggio si sono sviluppati altri rovesci temporaleschi, “figli” di quel vortice di bassa pressione responsabile della forte ondata di maltempo di lunedì nell’entroterra e dei temporali sparsi di martedì. In città sono caduti in pochi minuti in centro storico oltre 70 millimetri di pioggia, con un’intensità massima di precipitazione di 240 millimetri all’ora. Per mercoledì era attiva un’allerta “gialla”. Caditoie e scoli non sono riusciti ad assorbire la tanta acqua scaricata da Giove Pluvio. E le strade si sono trasformate in piccoli corsi d'acqua, come accaduto in occasione del nubifragio del 25 maggio scorso, quando la grandine imbiancò alcune zone della città. Inevitabili gli allagamenti, come in viale Roma e via Bertini. Situazione simile anche in viale Matteotti. Per ragioni legate al maltempo è stata rinviata a data da destinarsi l’evento “Il motore nel cuore”, collegato ai mercoledì in centro.



Da giovedì tornerà il bel tempo, con temperature massime che non supereranno i 30 gradi. Nei giorni a seguire, informa l’Arpae, “correnti sud-occidentali interesseranno il nostro territorio, associate al passaggio di una saccatura nella giornata di lunedì. Avremo pertanto condizioni di variabilità, seguite da un peggioramento con precipitazioni sparse tra lunedì e martedì. Temperature in diminuzione da lunedì”. La rimonta anticiclonica di matrice nord-africana porterà ancora una volta pulviscolo desertico dal Sahara.