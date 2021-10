E' tra i super nonni d'Italia: ha vissuto i momenti difficili della guerra, Tonino festeggia 107 anni

Festa alla Casa Residenza per Anziani Davide Drudi di Meldola per i 107 anni di Tonino Bagnarelli. Tonino nacque nel 1914 a Meldola, dove ha abitato fino ad oggi a parte un breve periodo in cui è stato a Forlì. Come tutte le persone della sua generazione ha vissuto i momenti difficili della guerra e della povertà; ha lavorato come ortolano e poi come giardiniere. Abita da anni alla “Drudi” ed è diventato il super-nonno di Meldola, ma anche d’Italia.

Infatti sul sito dei supercentenari si legge che Tonino è il 263esimo più anziano d’ Italia e il 32esimo più anziano tra gli uomini. La Cooperativa Ancora (gestore della Drudi) ha organizzato un momento di festa, donando a Tonino una ceramica con dedica. Il sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci, ha partecipato al compleanno insieme alla famiglia omaggiando il signor Bagnarelli di una speciale pergamena e porgendo gli auguri di tutta l'Amministrazione Comunale per questo importante traguardo.