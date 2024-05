Nuovo spettacolo alla diga di Ridracoli, un tuffo di 103 metri: è la quarta tracimazione del 2024

Quarta tracimazione dall’inizio dell’anno per la diga di Ridracoli, la prima di maggio. La cascata lungo lo sbarramento di cemento alto 103 metri si è riattivata dopo alcuni giorni di pausa (la precedente tracimazione infatti risale al 24 aprile scorso). A riportare l’invaso al massimo volume di oltre 33 milioni dì metri cubi sono state le piogge arrivate nel mercoledì festivo.

La tracimazione è un evento abituale da quando la grande diga, e il conseguente lago artificiale, vennero inaugurati nel 1988. Solo nel 2007 e 2022 il fenomeno non si è ripetuto a causa dei crescenti periodi di siccità. Quest'anno, invece, la piovosità è stata notevole e le recenti nevicate sulle cime appenniniche e le piogge di questi giorni assicurano che il lago rimarrà alla sua massima capienza per diverso tempo, rendendo certa la fornitura idrica per tutta la Romagna, e non solo, da qui al prossimo autunno, permettendo la ricarica delle falde acquifere. L'acqua di Ridracoli assicura circa il 50% dell'intero fabbisogno d'acqua del territorio romagnolo, pari a circa 120 milioni di metri cubi all'anno. Fabbisogno assicurato grazie a un sistema integrato fra Ridracoli, le fonti sotterranee e il Canale Emiliano Romagnolo.

L’instabilità atmosferica concederà una tregua. Come informa il servizio meteorologico dell’Arpae, “flussi in prevalenza sud-occidentali porteranno un graduale rialzo delle temperature e condizioni di tempo variabile con possibilità di qualche precipitazione nei primi giorni della settimana. Successivamente un minimo di bassa pressione associato ad aria relativamente più fredda in discesa dal nord Europa potrà favorire condizioni di maggior instabilità e un calo delle temperature”.