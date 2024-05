Finisce col trattore in un fosso: paura per un agricoltore

E’ al vaglio dei Carabinieri la dinamica di un incidente agricolo verificatosi nel tardo pomeriggio di lunedì, poco prima delle 19,30, in via Campagna di Roma. Per cause in fase d’accertamento un agricoltore è finito con il trattore in un fossato adiacente ad un campo. L’uomo, rimasto ferito, è stato soccorso dai Vigili del Fuoco. Il personale del 115, tramite manovre di derivazione speleo alpino, ha provveduto al recupero dell’infortunato. Una volta portato in zona sicura, il ferito e' stato affidato ai sanitari di Romagna soccorso, intervenuti con ambulanza ed elimedica.