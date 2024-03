Nella Via Crucis anche il dramma dell’alluvione, il messaggio del vescovo: “Dobbiamo "dobbiamo generare speranza"

Nella serata di Venerdì Santo corso Garibaldi è stato percorso dalla Via Crucis cittadina. Articolata in stazioni: nei pressi della porta di Schiavonia, davanti alla chiesa della Trinità, sotto la colonna della Madonna del Fuoco e dentro la Cattedrale, si è conclusa con l'Adorazione della croce in Duomo. E' stata pure l'occasione per assistere a un breve videomessaggio che il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, ha inviato alla Diocesi di Forlì-Bertinoro. Il porporato ha parlato di "Dio che entra in relazione con noi anche nel dolore dell'uomo", dolore che "sarà sempre una domanda che ci tormenterà", con chiari riferimenti alla situazione in Terra Santa, dove il dolore è fonte di chiusura e attraverso esso "ci si chiude". Con la croce, invece, Gesù indica "un dolore che dà ascolto, che dà amore". Il cardinale ha poi espresso vicinanza a chi ha sofferto per l'alluvione dello scorso maggio.

Il vescovo Livio Corazza, ringraziando il cardinale per l'intervento, l'ha visto "particolarmente stanco per la situazione non facile" e ciò che ha detto "ci fa effettivamente pensare che il dolore a volte ci chiude e ci rende insensibili al dolore degli altri". Un pensiero va quindi "a chi in particolare ha sofferto di più il dramma dell'alluvione e altri drammi" con la certezza che "la pietra davanti al sepolcro non sia chiusa". Ha poi concluso ricordando che "dobbiamo generare speranza" perché "questo è il messaggio della Via Crucis, della testimonianza di Gesù".

Nel corso dell'Adorazione, accanto alla croce c'erano ceste che, come ha spiegato don Nino Nicotra, parroco del centro storico, "raccoglieranno le offerte, frutto del digiuno di oggi, che saranno interamente destinate ai cristiani di Terra Santa". Don Nicotra ha anche informato che domenica scorsa - grazie all'apertura del campanile di San Mercuriale - sono stati raccolti 480 euro che andranno alla parrocchia latina di San Francesco ad Aleppo, in Siria. La veglia pasquale di sabato in Cattedrale è prevista per le 21.