A Forlì il primo maggio si celebra il compatrono San Pellegrino

A Forlì il 1 di maggio si festeggia il compatrono San Pellegrino. Il culmine della devozione andrà in scena nella basilica di Santa Maria dei Servi, che custodisce le spoglie mortali dell’unico forlivese finora salito alla gloria degli altari. Grazie all’impegno dei frati Servi di Maria originari delle Filippine, di cui è superiore padre Roger Cabillo, la basilica di Piazza Morgagni sta rivivendo una seconda giovinezza. Basterebbe affacciarsi in chiesa, tutti i mercoledì dell’anno, alle 17 e assistere alla liturgia di guarigione che coinvolge gli infermi e i rispettivi familiari. A padre Roger, padre Leo e padre Michele compete anche la gestione dell’intensa festa patronale, con sante messe alle 6.30, 8, 9, 10.30, 12, 13, 16, 17, 18 e 19. Se alle 9 presiederà padre Ricardo Perez Marquez, religioso dei Servi di Maria, alle 10.30 solenne pontificale del vescovo mons. Livio Corazza alla presenza delle autorità cittadine. Alle 14 recita del rosario, liturgia in onore di San Pellegrino e unzione con l’olio benedetto. Alle 16 presiederà la messa il cancelliere vescovile, don Paolo Giuliani, seguito alle 18 dal vicario generale diocesano don Enrico Casadei Garofani. Alle 19 chiuderà la festa religiosa il cappellano della Casa circondariale di Forlì, don Enzo Zannoni. Per tutta la giornata, all’esterno della chiesa si terrà la Fiera ambulante, con numerose bancarelle ricolme non solo di cedri, uno dei simboli della festa, ma anche di oggettistica varia, gastronomia e dolciumi.

Alcune guarigioni miracolose per sua intercessione sono conclamate anche in età recente. E pensare che da giovane, il vivace Laziosi, nato nel 1265 circa da nobile famiglia, era addirittura anticlericale. O per dirla con aggettivi propri del suo tempo, ghibellino. Erano momenti di grande tensione e di lotta in campo aperto fra guelfi e ghibellini: la sua appartenenza a questi ultimi era convinta. “Non un simbolo, ma un uomo ribollente di sdegno e di passione – scrive don Franco Zaghini nel 1996 – mistico e contemplativo, buono e caritatevole, sofferente e pio”. Talmente acceso contro la Chiesa nella sua dimensione temporale, che nel 1282 (l’anno del Sanguinoso Mucchio di dantesca memoria), durante la visita del frate servita San Filippo Benizi, mandato dal pontefice per riportare la pace in città, il futuro santo si scagliò contro il pulpito da cui l’emissario papale predicava, mollandogli pubblicamente due ceffoni. Due secondi dopo, Pellegrino, colpito dall’atteggiamento del Benizi che gli stava porgendo anche l’altra guancia perché “finisse il lavoro”, era già pentito del clamoroso gesto.

Fu questo il momento di rottura nella vita del focoso ghibellino, che da quel momento iniziò un cammino di conversione, che lo condurrà ad entrare egli stesso nell’ordine dei Servi di Maria. Adottò uno stile di vita eccezionalmente austero, caratterizzato dall’isolamento e dal silenzio, nonché scandito dalla preghiera. A 40 anni il medico del convento servita forlivese, esistente nel sito attuale di Campostrino sin dal 1265, gli diagnostica un tumore osseo alla gamba destra e decide che bisogna procedere all'amputazione. “Di certo una vera tortura senza anestesia o calmanti del dolore - scrive mons. Adamo Pasini nel 1930 - un intervento pericolosissimo senza antibiotici! Ma il buon frate la notte prima dell'operazione si trascina davanti al crocefisso, nella sala del capitolo e trascorre lì tutta la notte in orazione. Presto cade in un sogno febbrile. E ha una visione: il Crocefisso si piega verso di lui, mette la mano sulla sua piaga e gli dice: «Alzati, sei guarito!». Al mattino seguente Pellegrino si sveglia fresco, come rinato, senza più febbre, né tumore, né dolore alcuno. Si sente guarito. La visione notturna è divenuta realtà”.

In occasione dell'esame compiuto nel 1959 delle sue ossa-reliquie, si è accertato che il tumore osseo si è a un certo punto fermato. Infatti morì ottuagenario, considerato un santo guaritore ancora in vita. La Chiesa lo venera come patrono degli ammalati di tumore e di quanti lamentano dolori cronici agli arti inferiori. A 721 anni dall’approvazione pontificia della regola dei Servi di Maria, è più che mai viva la fama del taumaturgo forlivese, molto conosciuto anche in Polonia, Spagna, Irlanda, Francia, Brasile, Stati Uniti, Baviera, nel sud Tirolo (Pietralba), in Austria e persino nelle Filippine. Il corpo del santo è venerato nella basilica forlivese a lui dedicata dal 1345 e dunque assai prima del 1609, l’anno in cui fu dichiarato beato da papa Paolo V. La definitiva canonizzazione risale al 1726 per opera di un altro pontefice, Benedetto XIII.