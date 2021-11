A 57 anni malata, senza lavoro e ora anche senza casa: "Me la sono sempre cavata da sola, ma ora chiedo aiuto"

Si è detta pronta a fare anche gesti estremi Annunziata di 57 anni, invalida al 100% per una neuropatia sviluppatasi a seguito da un tumore al colon. Dopo che il proprietario ha messo in vendita il piccolo appartamento dove abitava da sola a Forlimpopoli non sa più dove sbattere la testa. Si è ritrovata senza casa, senza lavoro e, in compenso, tanta disperazione. "Prima ero autonoma e avevo una vita normale - spiega Annunziata - lavoravo in un'azienda di pulizie. Poi da quando mi sono ammalata, purtroppo, mi è cambiata la vita. Da qualche tempo vivo con l'assegno di invalidità e un po' di reddito di cittadinanza, ma riuscendo a cavarmela più o meno non avevo mai pensato di fare la richiesta per ottenere le case popolari", spiega.

Poi però la donna si è ritrovata su una strada e non sa a chi chiedere un aiuto. E spiega: "Mi appoggio da qualche amica, ma non posso abusare della loro gentilezza. Sono settimane che chiedo un incontro alla sindaca di Forlimpopoli per spiegarle la mia situazione, ma non si è mai fatta sentire. Poi martedì scorso, quando sono dovuti intervenire anche i Carabinieri perché stavo facendo una stupidaggine, allora il Comune ha capito che dovevano occuparsi anche del mio caso e sono arrivati i servizi sociali. Ma i referenti del servizio mi hanno detto che attualmente non possono fare nulla per la casa, mi devo mettere in lista, fare domanda e aspettare".

E continua: "Ma fino a quando devo aspettare? Io non sono un sacco che si appoggia di qua e di là, per me anche tre mesi sono troppi. Io ho bisogno di una soluzione subito. Devo dire che speravo di avere qualche diritto in più nel momento in cui ne avrei avuto bisogno, e invece tutti se ne fregano. Sono veramente disperata e penso che l'unica via è quella di iniziare una protesta per farmi sentire. Sono pronta anche a legarmi sotto il Comune di Forlimpopoli perché vorrei parlare con la sindaca di persona, raccontarle la mia storia, la mia disperazione". Annunziata, originaria di Salerno, vive in Romagna da 12 anni. Ha anche dei figli, ma, preferisce non pesare su di loro. "Vorrei cavarmela da sola, con quello che mi spetta, come ho sempre fatto"