A Bertinoro gli "Aeropace Phd-Day": si riuniscono i dottorandi in Scienze e Ingegneria aerospaziale

Dal 16 al 19 aprile la Rocca Vescovile di Bertinoro ospiterà la terza edizione della manifestazione internazionale dei dottorandi in Scienze e Ingegneria aerospaziale. Gli Aeropace Phd-Days sono il Congresso Internazionale dei Dottorandi in Scienze e Ingegneria aerospaziali, organizzati ogni anno dall’Associazione Italiana di Aeronautica e Astronautica, Aidaa, fondata nel 1920 dopo la Prima guerra mondiale da scienziati e alti ufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica Militare Italiana con lo scopo di promuovere ricerche, incontri, scambi di informazioni, con l'obiettivo finale di promuovere il trasporto aereo civile in tempo di pace.

Il congresso è stato precedentemente organizzato dall’Università di Pisa, nelle scorse due edizioni. Quest’anno la sede sarà il Centro Residenziale Universitario di Bertinoro (Ceub) e il congresso sarà organizzato dai professori, ricercatori e dottorandi dell’Università di Bologna, che svolgono attività di ricerca nell’ambito aeronautico e spaziale al Campus di Forlì. Le giornate sono parte della serie di eventi organizzati dall’Aidaa in vista del 2024, anno in cui l’Italia sarà ospite di una serie di importanti conferenze e congressi internazionali, quali la 34esima edizione del International Council of Aeronautical Sciences (ICAS) a Firenze e il 75esimo International Astronautical Congress (Iac) a Milano.

La conferenza, in accordo con la missione della Aidaa, darà la possibilità ai dottorandi di condividere le loro attività con i colleghi di tutto il mondo e, quindi, di creare una rete di giovani ricercatori internazionali. Inoltre, sarà possibile avere una panoramica completa di tutte le attività di ricerca in ambito aerospaziale portate avanti dai maggiori gruppi di ricerca italiani ed europei. Queste tematiche spaziano in diversi campi: aerodinamica, strutture e materiali, meccanica del volo, controllo del traffico aereo e spazio. Il congresso avrà inizio domenica sera coi saluti del presidente dell’Aidaa, Erasmo Carrera.

Oltre alle presentazioni dei singoli dottorandi, sono previsti diversi seminari e lezioni tenuti da importanti esperti dell’industria e della ricerca aerospaziale: Maria Antonietta Perino, membro del consiglio accademico del Mit di Boston e Program Manager nell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) per l’esplorazione della Luna e di Marte, che illustrerà le prospettive per l’esplorazione spaziale; il Cto di Leonardo, Franco Ongaro, che porterà il punto di vista della maggiore industria aerospaziale nazionale sull’evoluzione del settore alla luce delle importanti sfide che lo attendono; Tanja Boli?, presidente del comitato scientifico della partnership pubblico-privata europea Sesar 3, che con la sua lezione fornirà una panoramica delle principali innovazioni dell’aviazione civile e i relativi impatti sul trasporto aereo attuale e del futuro.

Inoltre, i dottorandi parteciperanno a un seminario sulle opportunità di finanziare la propria ricerca tramite fondi europei, gli Erc Starting Grant & Msca-Postdoctordal Fellowships, tenuto da Angelo d’Agostino dell’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea. Le iscrizioni, chiuse da qualche settimana, hanno visto un’importante partecipazione di dottorandi italiani ed internazionali con più di sessanta iscritti. Le giornate oltre a favorire la cooperazione tra diversi giovani ricercatori, essenziale per uno sviluppo europeo del settore aeronautico, portano a conoscere la storica cittadina medievale di Bertinoro e in particolare dell’area monumentale costituita dalla Rocca Vescovile, dal Rivellino e dall’Ex-Seminario, che dominano il vicino borgo.

Il congresso e la sua organizzazione dimostrano la crescita del polo aerospaziale di Forlì, che comprende la sede di Ingegneria dell’Università di Bologna, l’Istituto Tecnico Aeronautico F. Baracca, l’Enav Training Centre, le scuole di volo e l’aeroporto Luigi Ridolfi.