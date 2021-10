A Bertinoro la tappa conclusiva del "manifesto delle idee per il Piano urbanistico"

È in programma venerdì l’evento di restituzione del percorso partecipativo Il futuro con un piano, promosso dal Comune di Bertinoro, in qualità di capofila, in partnership con i Comuni di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlimpopoli, Meldola e Predappio. Sarà l’occasione per ricomporre in un “Manifesto dei luoghi” e un “Manifesto delle idee” tutti i contributi raccolti (attraverso i sondaggi, i workshop, i focus group di approfondimento, il lavoro con i giovani). L’evento, che si terrà all'Ufficio Turismo (Piazza della Libertà, 9c), sarà ad entrata libera nella fascia oraria dalle 16 alle 19 (saranno esposti dei poster riepilogativi che possono essere visti in autonomia, accompagnati dai facilitatori), mentre dalle 19 alle 20 è previsto un momento di racconto riepilogativo del “A che punto siamo?” con la redazione del Piano, evidenziando in che modo il contributo partecipativo ha arricchito quadro conoscitivo e strategia per la qualità urbana ed ecologica ambientale.

Alcuni dati relativi al percorso

Sono stati somministrati 3 questionari (Under 16, Under 30, Over 30) al quale hanno partecipato 1771 cittadini; si sono svolti 5 workshop ai quali hanno partecipato 81 cittadini e 5 focus group ai quali hanno partecipato 208 ragazzi/giovani (Under 18). Tra gli elementi caratterizzanti del progetto è stato costituito il Comitato di garanzia composto dai garanti della comunicazione e della partecipazione (Legge regionale 24/17), dalla classe 5° C Liceo Artistico Canova di Forlì e da un esperto di partecipazione e tra gli esiti del percorso è stato preparato anche un decalogo sulla città a misura di giovane. Nell'occasione sarà lanciato il concorso fotografico “Soglie”, aperto a tutti i giovani della provincia di Forlì Cesena dai 16 ai 24 anni, e il concorso per il logo del Piano, che vedrà protagonista il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Il progetto è finanziato dal Bando Partecipazione 2020.

Programma

16.00-19.00 Il futuro con un piano – Sessione poster (entrata libera per prendere visione del manifesto dei luoghi e manifesto delle idee)

19.00– 20.00 Il futuro con un piano – Momento racconto (condivisione di come le riflessioni emerse dal confronto di comunità arricchiranno il quadro conoscitivo del nuovo Piano Urbanistico Generale che i cinque Comuni stanno predisponendo in forma coordinata), con un saluto del Sindaco Gessica Allegni. Per questioni logistiche è necessario ricevere conferma della presenza alla mail: ufficiodipiano@comune.bertinoro.fc.it. Per partecipare è necessario il green pass. Approfondimenti: La sezione dedicata al percorso nel sito del Comune di Bertinoro