A Bertinoro parte la nuova zona a traffico limitato: attiva fino al 30 settembre

Dal 1 giugno fino al 30 settembre 2023 e per ogni anno venturo, sarà operativo il nuovo sistema automatico di monitoraggio accessi alla zona ZTL del Comune di Bertinoro. Il controllo si basa su due telecamere posizionate rispettivamente nella piazzetta Guido del Duca in entrata alla ZTL e in piazza delle Libertà in entrata e uscita dalla ZTL.



Per la richiesta dei permessi alla sosta e al transito in zona ZTL occorre presentare richiesta al protocollo del comune di Bertinoro compilando il modulo scaricabile nella servizio on line - modulistica - sezione LLPP del Comune.

Per la richiesta di accessi per turisti e persone disabili, occorre fare richiesta al seguente indirizzo mail: pl.verbali@romagnaforlivese.it



“Siamo riusciti a portare a termine il primo fondamentale passo per dare ordine alla viabilità estiva del centro storico di Bertinoro. Questo ci permetterà dunque di capire esattamente le dinamiche dei flussi veicolari senza che queste siano viziate dalle troppe infrazioni alla ZTL stessa che fino ad ora caratterizzavano il transito in questa zona del nostro territorio. Siamo fiduciosi che la realtà del centro cambi notevolmente in meglio”, dichiara l’assessore alla viabilità, Trombini Raffaele.



Esprime soddisfazione la Sindaca Allegni : "per anni la ZTL non ha funzionato perché in troppi non la rispettavano e non eravamo nelle condizioni di garantire controlli sufficienti ad evitarlo. È una sperimentazione che ci dirà se ci sono altri provvedimenti da mettere in campo, ma è un primo passo per rispettare di più le attività e i cittadini del centro storico, salvaguardandone vivibilità e bellezza nel periodo estivo".

Per informazioni telefonare allo 0543/469272.