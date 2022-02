A Bertinoro partono i tavoli partecipati del Patto per il clima

A seguito del finanziamento da parte della regione Emilia-Romagna relativa al progetto partecipato Climax, Patto Locale per il Clima, il Comune di Bertinoro ha dato avvio formale al processo con la costituzione di uno staff di progetto intersettoriale, tutto al femminile. Coordinatore è il Capo del Settore Urbanistica per il necessario raccordo con le strategie del nuovo Piano urbanistico generale, in corso di definizione. E’ stato conferito l’incarico di facilitatore all' “Associazione Principi Attivi” che aveva già gestito nel 2021 il processo partecipato “Il futuro con un piano” che ha ingaggiato i giovani e le comunità locali dei Comuni della cintura forlivese per la costruzione della Mappa dei luoghi e delle idee da far confluire nei nuovi Piani urbanistici.

Nelle prossime settimane saranno organizzati dal sindaco Gessica Allegni con il supporto dell’assessore all’Ambiente Raffaele Trombini i tavoli con le associazioni, gli ordini e i collegi professionali che avevano già dato l’adesione a questa iniziativa in fase di presentazione, allargandola ai principali stakeholder presenti sul territorio. "Si tratta di un'occasione davvero importante che offre un'opportunità fondamentale per accelerare la decarbonizzazione del territorio, favorire la progettazione di un'economia circolare e aumentare l'accesso a un'energia sicura, sostenibile e in grado di adattarsi meglio agli impatti del cambiamento climatico", afferma Allegni.

"Per riuscire a creare questo patto, abbiamo partecipato e vinto un bando regionale che ci garantisce una somma pari a 15.000 euro - continua il primo cittadino -. Questo grande risultato ci consente anche di sensibilizzare la comunità attraverso una sua partecipazione attiva, condividendo strategie, conoscenze e responsabilità. Inoltre, migliorare le conoscenze sulle condizioni del nostro territorio e responsabilizzare le persone sull'importanza di ridurre i rischi ambientali a medio e lungo termine fanno parte di una volontà ben definita per rendere l'economia più green e favorire così la transizione ecologica".

"Il Patto per il clima del Comune di Bertinoro è uno dei primi obiettivi del mandato, perché ci siamo dati tempi serrati per mettere in cantiere le azioni che condivideremo con le parti economiche e sociali del nostro territorio - conclude il sindaco -. Insieme possiamo uscire da questo momento storico più resilienti e strutturati per affrontare il cambiamento”.