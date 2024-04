A Bertinoro prende il via "best" il percorso per affrontare i cambiamenti climatici

A Bertinoro prende ufficialmente il via “Best - Vertinoro energia sostenibilità tecnologia” il percorso che l’amministrazione comunale ha intrapreso come risposta al tema urgente e prioritario della lotta al cambiamento climatico. L’obiettivo del percorso è quello di promuovere l’efficienza, il risparmio energetico e la sostenibilità all’interno della comunità, dando seguito a quanto già inserito nell’ambito del Peasc - Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima - approvato a fine del 2022 all’interno del Patto per il clima.

La prima azione del progetto prevede una serie di incontri formativi aperti alla cittadinanza finalizzati a sensibilizzare, coinvolgere e ispirare azioni concrete per promuovere la sostenibilità ambientale. Durante questi incontri si parlerà di energia e del tema delle Cer - le comunità energetiche rinnovabili anche alla luce del progetto che il Comune sta elaborando, con il supporto di Fmi, per istituire sul nostro territorio la prima Comunità energetica rinnovabile. Gli incontri della rassegna best saranno l’occasione per condividere il progetto, comprenderne il funzionamento e capire come farne parte, muovendo un primo passo significativo verso uno stile di vita più sostenibile al fine di ridurre il nostro impatto ambientale.

Il primo incontro “Comunità Energetiche Rinnovabili - generare, condividere e utilizzare energia rinnovabile in modo collaborativo” si terrà mercoledì 10 aprile, dalle 16 alle 18 nella sala di San Silvestro del Ceub in via Aldruda Frangipane 13-1 a Bertinoro, durante il quale interverranno la sindaca di Bertinoro Gessica Allegni e l’assessore con delega all’Ambiente e Sostegno alla transizione ecologica Raffaele Trombini per i saluti iniziali; Letizia Zavatti della Regione Emilia-Romagna che descriverà le strategie regionali per le comunità energetiche rinnovabili; Matteo Zulianello di Ricerca sul Sistema Energetico, mostrerà alcuni modelli di iniziative “socio-tecniche” di transizione energetica ed innovazione; Mattia Ricci di Enea - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile che analizzando un caso studio spiegherà i metodi di ripartizione dell’incentivo all’interno di una comunità energetica rinnovabile.

"L'idea della rassegna - spiega l'assessore Raffaele Trombini - è quella di organizzare dei momenti di condivisione insieme ad esperti del settore, per discutere di tematiche rilevanti per il territorio e per i cittadini, promuovere il benessere collettivo e la prosperità della nostra comunità individuando risorse ed obiettivi sul tema della sostenibilità". Per partecipare è necessaria l’iscrizione al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cer-comunita-energetiche-rinnovabili-generare-condividere-ed-utilizzare-energia-rinnovabile-868233268077. L’evento è patrocinato dall’ordine degli ingegneri e dal collegio nazionale agrotecnici. Per la partecipazione saranno assegnati 2 crediti formativi professionali per gli ordini degli Architetti, dei Periti industriali e per il collegio dei geometri e dei geometri laureati. Al termine degli interventi verrà offerto un buffet ai partecipanti. Per informazioni telefonare al numero 0543 469261 o scrivere a ufficiodipiano@comune.bertinoro.fc.it