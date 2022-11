A Bertinoro riaprono i lavori in via Roma e in piazzetta del Duca: come cambia la viabilità

Da mercoledì, anticipando il cronoprogramma dei lavori, si chiuderanno via Roma e piazzetta Guido del Duca per i lavori di sostituzione dei pluviali e per l'ultimo stadio di predisposizione per la nuova pavimentazione. Tali lavori si dovrebbero protrarre, per quello che riguarda piazzetta G. del Duca, fino al 27 novembre. Dopo tale data, sarà riaperta la viabilità verso via Mazzini - piazza della Libertà. Per quel che riguarda via Roma, i lavori proseguiranno per tutto il mese di dicembre. La viabilità alternativa per accedere al centro storico, prevederà la deviazione da via Cavour verso via Colombarone e da questa, con apposita segnaletica, verso via Allende, dalla quale, tramite impianto semaforico, si potrà usufruire del doppio senso di marcia in via Cantalupo. Dato che i lavori si svolgeranno in un periodo in cui potrebbero esserci condizioni meteo avverse, la durata delle lavorazioni potrebbe subire delle variazioni.