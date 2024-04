A Bertinoro screening gratuito sull'osteoporosi con prova della densimetria ossea

Il centro operativo Auser di Bertinoro, in collaborazione con Fedios, organizza per la mattina di sabato 13 aprile un’iniziativa dedicata all’osteoporosi: dalle 9 in avanti, sarà possibile effettuare uno screening gratuito con prova della densimetria ossea. L’iniziativa, che ha il patrocinio del Comune di Bertinoro, si svolgerà alla sede del centro operativo di Auser, in via Cavour 11.