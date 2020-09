A Bertinoro si è rinnovato l'antico rito dell'Ospitalità tra figuranti e sbandieratori - FOTO

Si è rinnovata tradizionedomenica mattina ai piedi della Colonna degli Anelli con la Festa dell'Ospitalità. La manifestazione nella sua parte storica ha visto come cornice una rievocazione storica, animata dallo spettacolo variopinto di figuranti in costume e sbandieratori. Da 94 anni, nella prima domenica di settembre, si rinnova la tradizione medievale, quando i forestieri che arrivavano in città, legando il cavallo a un anello, diventavano ospiti della famiglia a cui era stato assegnato. Come già preannunciato, gli ospiti dell’edizione 2020 sono stati soprattutto coloro che si sono trovati in prima linea a gestire la difficile situazione che ha coinvolto il nostro Paese, medici, operatori sanitari, madri, volontari che hanno lavorato durante i mesi più difficili della pandemia. È stata svelata un'epigrafe dedicata a Giovanni Gatti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.