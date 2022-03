A Bertinoro si ricorda la tragedia Mecnavi con un ricco calendario di iniziative

Come avviene ogni anno, il Comune di Bertinoro ricorda le vittime della tragedia avvenuta a bordo della motonave Elisabetta Montanari il 13 marzo di trentacinque anni fa. In quella terribile occasione persero la vita tredici operai, tra cui cinque giovani bertinoresi: Alessandro Centioni, Domenico Lapolla, Onofrio Piegari, Antonio Sansovini e Marco Gaudenzi. L'ampio programma previsto quest'anno dal Comune di Bertinoro inizierà mercoledì quando il sindaco, Gessica Allegni, in compagnia della dirigente scolastica, Gabriella Garoia, incontrerà i ragazzi delle classi III° media a Santa Maria Nuova e a Bertinoro affrontare il tema della sicurezza sul lavoro. A questo incontro parteciperanno anche i rappresentanti delle tre maggiori sigle sindacali: Fabio Torelli (Cgil), Vanis Treossi (Cisl), Massimo Monti (Uil) e Massimo Marescalchi, Console provinciale della Federazione dei Maestri del lavoro.

Venerdì sera, alle 20.30, sarà organizzato un evento di grande rilevanza morale e culturale. Infatti, nella Chiesa di San Silvestro si terrà l'iniziativa da titolo “Mai più uomini come topi!”, in cui si discuterà in maniera esaustiva non solo della tragedia della Mecnavi, ma anche del tema tristemente attuale delle morti sul lavoro. A rendere la serata ancora più importante sarà la presenza di Rudi Ghedini, padre dell'autorevole testo “Nel buio di una nave. Ravenna, 13 marzo 1987” che, insieme a Gessica Allegni e Gilberto Zanetti, Presidente della Protezione Civile di Bertinoro, ricorderà quel terribile evento. Quella sera interverranno anche i sindacati, con la partecipazione di Maria Giorgini (Cgil), Vanis Treossi (Cisl) e Enrico Imolesi (Uil). Infine, sabato alle 9.30 si terrà la Commemorazione delle vittime e la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti sul Lavoro e, successivamente, alle 11 sarà celebrata la Santa Messa alla Concattedrale di Bertinoro. La scelta del sabato è dovuta all’esigenza di non sovrapporsi con la commemorazione generale che si svolgerà a Ravenna domenica 13 e a cui parteciperanno, insieme, i sindaci di Ravenna e Bertinoro.