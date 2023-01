A Bertinoro un incontro pubblico promosso dalla Rete Nazionale Lavoro Sicuro

Mercoledì il Circolo culturale "La Rimbomba" di Bertinoro in via Mainardi 14 ospiterà alle 10 alle 18 un incontro pubblico promosso dalla Rete Nazionale Lavoro Sicuro. I relatori saranno Vito Totire, medico del lavoro di Bologna, coordinatore nazionale della Rete; Savio Galvani, referente della Rete per la Provincia di Rimini; e Davide Fabbri, blogger indipendente, referente della Rete per la Provincia di Forlì-Cesena. Hanno assicurato la loro presenza Gessica Allegni, sindaca di Bertinoro; Carlo Sorgi, già Giudice del Lavoro ed ex Presidente della sezione lavoro del Tribunale di Bologna fino al 2021; Leonardo Casetti, USB; e Pietro De Marco, SI Cobas.

Sarà diffuso un corposo documento sulle condizioni di lavoro nelle coop sociali a firma di Sebastiano Pira di Trento. "In Italia le morti sul lavoro, gli infortuni, gli incidenti e le malattie professionali sono in continuo aumento - ricorda Fabbri -. Per non parlare dei morti sul lavoro non censiti, poiché non assicurati all‘Inail. Sono tanti, essenzialmente lavoratori in nero nel settore dell’edilizia e pensionati addetti al lavoro in agricoltura. Questo incontro punblico della Rete andrà ad approfondire questi ultimi aspetti, fornendo dati ed elaborando proposte concrete per l‘emersione del tragico fenomeno e il tentativo di fornire strumenti per la riduzione dei danni".