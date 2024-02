A Bertinoro una manifestazione per chiedere il cessate a fuoco in Palestina e Ucraina

Sabato mattina si terrà a Bertinoro una manifestazione per chiedere il cessate il fuoco, in Ucraina, in Palestina e in tutte le zone attualmente colpite da conflitti. La mobilitazione è organizzata da Centro Pace Forlì, Centro Pace Cesena, Cgil Forlì-Cesena, Anpi Forlì-Cesena, Emergency gruppo Forlì-Cesena, Arci Forlì, Arci Romagna, Libera Forlì-Cesena e Comune di Bertinoro che ha concesso il patrocinio al corteo.

"La guerra è tornata ad essere uno strumento di regolazione dei conflitti e non possiamo accettarlo. Dobbiamo chiedere lo stop di questa folle corsa al riarmo - affermano gli organizzatori -. La guerra non è mai una soluzione e l’orrore non deve diventare un’abitudine. Mobilitarsi oggi per la pace, per il disarmo, per la nonviolenza, significa affrontare le sfide globali che abbiamo di fronte pena la distruzione dei diritti, della convivenza, delle democrazie e del pianeta. Non ci sarà giustizia sociale e climatica, lavoro dignitoso e piena democrazia in un mondo sempre più in guerra, nel quale la giustizia, il diritto internazionale e umanitario vengono calpestati nell’impunità dei colpevoli".

"A due anni dall’inizio del conflitto in Ucraina e mentre a Gaza la popolazione si trova costantemente sotto assedio, numerose associazioni da sempre vicine alle istanze Europe for Peace per una risoluzione dei conflitti senza ricorrere alla guerra, hanno deciso di accogliere l’Appello della Rete per la Pace e il Disarmo", viene aggiunto. Il corteo partirà alle ore 10 dalla Statua del Vignaiolo in Largo Cairoli, a Bertinoro, e arriverà in Piazza della Libertà.

Hanno aderito l'associazioni La Parola, Luciano Lama, Un secco no alle discriminazioni, Voce Donna, Auser Cesena, Auser Forlì

Auser nazionale, Comitato No Megastore – Forlì, ma anche i Comuni di Gambettola, San Mauro Pascoli e Santa Sofia, la Consulta Laica Forlivese, Federconsumatori Forlì-Cesena, Fiab Forlì, Frampula Asd, Istituto di Studi sul Federalismo e l’Unità Europea Paride Baccarini, Legambiente Forlì-Cesena, No.Vi.Art - Arti per la nonviolenza, Rete degli studenti medi, Sunia Forlì Cesena, Udi Forlì e Udu Forlì.