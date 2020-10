A bordo dell'auto sembrava morto: il troppo alcol l'aveva addormentato

Un cittadino italiano di 56 anni è stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza a seguito di un controllo svolto da una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale nella zona del Foro Boario. L’intervento della Polizia è avvenuto a seguito di segnalazione di un utente che aveva notato un uomo in stato di semi incoscienza dentro un’auto parcheggiata, di notte, sul ciglio della strada e con il motore acceso.

All’arrivo dei poliziotti l’uomo è stato svegliato ed è stato immediatamente percepito il tipico odore riconducibile all’abuso di alcolici. Il sospetto è stato confermato dal successivo alcoltest, che ha dato valori superiori al consentito, così che la patente di guida è stata ritirata è l’uomo denunciato.