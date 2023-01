A Ca'Ossi un servizio gratuito di ascolto medico per gli anziani: "Telefonate sempre molto numerose"

Un servizio gratuito di consulenza e ascolto medico. E' quello che porta avanti da quasi un anno il dottor Germano Pestelli, specialista in Riabilitazione. Il servizio, organizzato dal Centro Sociale “Primavera” e dal Comitato di Quartiere Ca’Ossi nella sede di via Angeloni 56, è rivolto alle persone anziane e non con difficoltà di movimentazione, economica, carenza di “ascolto”. "Tutte criticità aumentate con la pandemia Covid che anche se in parte controllata, desta ancora molta preoccupazione sotto il profilo dei contagi", rimarcano dal Consiglio direttivo del Centro Sociale “Primavera”.

Ma come funziona il servizio? Una volta al mese un volontario del Centro Sociale raccoglie le telefonate di richiesta che sono sempre molto numerose (telefoni 3347046836 o 3491054902). "Questa “buona pratica” è stata premiata dall’Associazione Ancescao Aps (Associazione Nazionale Centri Sociali Comitati Anziani e Orti), rete associativa nazionale a cui sono affiliati tutti i Centri Sociali comunali della città di Forlì, che ha dato un contributo di 1500 euro per il servizio, pubblicizzando la bontà dell’iniziativa mediante la news-letter indirizzata ai 1500 Centri Sociali aderenti in tutta Italia", afferma la coordinatrice del Comitato di quartiere Ca'Ossi, Maria Adele Piazza

"Il Centro sociale “Primavera” con una media di circa 800 soci tesserati (costo tessera annuale 10 euro) oltre a garantire l’apertura ai soci tutti i pomeriggi, compreso la domenica, per le attività tradizionali (gioco carte, ballo del sabato, gite sociali, pranzi sociali, corsi di ginnastica al mattino, corsi di Inglese, gruppo di lettura, biblioteca con oltre 3000 libri, gruppo del Coro, e altro) collabora attivamente per feste (sagre, concerti, festa della donna) ed iniziative culturali (filmati, mostre, eventi di importanza civile, concorso fotografico, letterario ecc.) con gli altri organismi di volontariato presenti nel territorio di Ca’Ossi - ricorda Piazza -. La finalità è quella di favorire un invecchiamento attivo (oltre al Centro sociale la gestione riguarda anche le aree ortive con più di 300 orti, e la partecipazione alla gestione dell’Ufficio vacanze anziani del Comune) e di impegnarsi per la coesione sociale, la valorizzazione del quartiere, la cittadinanza attiva e la promozione del volontariato".