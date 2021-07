A caccia della cugina mai conosciuta e della zia scomparsa nel nulla, il video-appello: "Fatevi vivi, nessuno giudica"

Era il 1944, e una ragazza scompare da Predappio, per non essere mai più ritrovata, poi nel 2014 una rivelazione da misteriosi testimoni: la ragazza di allora sarebbe vissuta a Firenze e avrebbe una figlia. Ripartono le indagini da parte della nipote, Angela. Ecco il caso della famiglia Ferrini, che da quasi ottant’anni cerca Iolanda, zia di Angela, una di ben dodici fratelli, che sparì misteriosamente, probabilmente portata via da un giovane militare tedesco.

“Avevamo ormai perso le speranze, pensavamo che fosse morta da tempo - spiega Angela - poi un giorno, nel 2014, sono venuti due uomini a cercarci. Dissero di essere i suoi vicini di casa. A quanto pare era morta l’anno prima, nel 2013, si faceva chiamare Orsola e aveva una figlia. Altro non hanno voluto dire”. Da allora è partita una nuova indagine, prima fra Firenze e paesi limitrofi, tra cui Bagno a Ripoli e Sesto Fiorentino, poi arrivando online e sul programma televisivo "Chi l’ha visto?" di Raitre, ma senza esito.

“Il mio obiettivo è quello di riuscire a ricontattare il più giovane dei due testimoni, che sicuramente è ancora vivo. Ecco perché sto facendo questi appelli. Noi vogliamo solo sapere dov’è. Voglio poter abbracciare mia cugina, esserci per lei se è sola - continua Angela - Sappiamo che probabilmente sua madre ha subito un trauma. Noi non siamo qui per giudicarla. Anche prima, quando pensavamo che fosse morta, il nostro unico interesse era darle una degna sepoltura. Ora invece vogliamo riunire la famiglia, dopo aver sofferto così tanto”.

L’ultimo appello è ora un video Youtube dal titolo di "Predappio-Firenze andata e ritorno", una sorta di lettera aperta alla cugina, con immagini delle due località e in sottofondo la canzone "Io sì" di Laura Pausini. La richiesta di Angela Ferrini è una: “Vi prego di aiutarci, chiunque di voi avesse informazioni. Noi vogliamo solo riunire la nostra famiglia. Se qualcuno sapesse qualcosa mi contatti su Messenger, sono facile da trovare”.