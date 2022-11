A Carpinello cittadini attivi per il bene del quartiere: patto sottoscritto con il Comune

Il comitato di quartiere di Carpinello ha sottoscritto un patto con il Comune che vedrà coinvolti 15 cittadini nella cura del territorio. In particolare si occuperanno della pulizia e taglio erba nelle aree verdi e annaffiatura piante a Bagnolo in via del Cippo, dove è collocato il monumento dei caduti, e a Borgo Sisa area dove sono presenti i giochi per bambini. A Carpinello provvederanno all'annaffiatura delle piante nel monumento dei caduti, ma anche alla pulizia e rifacimento delle due fiorire in cemento collocate davanti ai cancelli della scuola Valli, con le risorse previste dal patto. "Il Comune si e' impegnato a fornire e mettere a dimora 6 alberi nell'area del parco di via Giselda", comunicano dal Comitato di Quartiere.