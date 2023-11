A Civitella un'assemblea sui ristori per le aziende agricole post alluvione

Questa sera, alle 20:30 presso la sala del consiglio di Civitella di Romagna, si terrà un importate incontro per parlare di territorio, supporto alle imprese agricole e frane organizzato dal comune di Civitella di Romagna in collaborazione col Comitato Alluvionati di Cesena e Valle del Savio. Sarà un’occasione importate per confrontarsi con i relatori Dott. Marco Casali - agronomo, Piero Venturini - Geologo,Marco Giangrandi - presidente comitato alluvionati Cesena e per informare circa le modalità di ristoro che sono contenute nella recente ordinanza numero 11 del Commissario Figliuolo ed in altri bandi.