A Civitella una panchina rossa tecnologica contro la violenza sulle donne

Si è svolta sabato scorso alla presenza del sindaco di Civitella di Romagna, Claudio Milandri, l’inaugurazione della “panchina rossa” posizionata nel centro della cittadina romagnola grazie al supporto del Comitato Consorti del Rotary Club Forlì Tre Valli nella persona di Milva Moscardini e di Leardo Ravaioli, l'imprenditore romagnolo che ha donato la struttura smart. La caratteristica tecnica dell’elemento di arredo urbano consiste nell’avere prese usb di ricarica per smartphone, tablet, pc e anche prese per la ricarica di biciclette elettriche.

La Panchina Rossa, seppur apparentemente semplice, racchiude un significato profondo ed è stata collocata strategicamente in un luogo centrale rendendola visibile a tutti coloro che percorrono le strade di Civitella. Questo simbolo tangibile invita alla riflessione e all’azione contro la violenza sulle donne, un flagello sociale che richiede l’impegno e l’attenzione di tutti. Una donna uccisa dalla violenza di un uomo lascia un vuoto che non può essere dimenticato. La panchina rossa è il simbolo del posto occupato da una donna che non c’è più, portata via dalla violenza. La panchina è oltremodo il simbolo di un percorso di sensibilizzazione verso il femminicidio e la violenza maschile sulle donne e collocata in una piazza, in un giardino pubblico, davanti ad una scuola, ad un museo o in un centro commerciale, mantiene viva una presenza. La panchina rossa è un simbolo che invita a rompere il silenzio, a fornire sostegno e protezione alle vittime di violenza e a promuovere un cambiamento culturale radicato nel rispetto dei diritti umani fondamentali. In un’epoca in cui la violenza contro le donne insiste come triste realtà in tutto il mondo, l’inaugurazione della struttura rappresenta un passo significativo verso una società più sicura, equa e consapevole.

Dopo l’inaugurazione è avvenuto anche un incontro molto significativo sul tema, con il tenente colonnello dell’Arma dei Carabinieri Fabrizio Fratoni che è da anni impegnato sul fronte della sicurezza del cittadino e quindi anche delle donne. “C’è davvero una scia di dolore e morte che sembra a volte inarrestabile e che non ci può lasciare indifferenti – ha affermato Fratoni – sono storie che si somigliano l’una con l’altra, che colpiscono per una straziante drammaticità e a volte ci lasciano addosso la sensazione che si sarebbero potute evitare. Questa violenza è spesso invisibile, pensate che una vittima su tre non riconosce anzi nasconde le violenze, ormai gli abusi sono parte integrante delle dinamiche sociali, culturali e sempre più spesso anche religiose. Bisogna aumentare la consapevolezza della problematica della violenza di genere, avvalersi della rete antiviolenza del numero telefonico 1522 e sicuramente avviare e rinforzare campagne informative soprattutto nelle scuole sui ragazzi bisogna lavorare tanto nel campo dell’educazione sentimentale perché alla fine sono loro il vero motore nel domani di una sana cittadinanza attiva e positiva".