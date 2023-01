A Coriano si celebra la Festa dei Popoli con il vescovo Corazza. Dopo la messa pranzo e canti etnici

Domenica alle 11, nella chiesa di San Giovanni Battista, il vescovo Livio Corazza presiederà l’Eucarestia, concelebrata dai sacerdoti che hanno il compito di seguire le comunità etniche presenti in Diocesi. La messa sarà animata da canti e letture delle Comunità di rito cattolico Ucraina, Romena, Filippina, Africana anglofona, Africana francofona e Indiana del Kerala, in collaborazione con la Migrantes diocesana.

Al termine della S. Messa le Comunità si ritroveranno nel vicino salone parrocchiale per un momento di festa con la condivisione del pranzo e l’ascolto di canti etnici, a voler sottolineare come si può essere una unica grande Comunità dove le diversità sono ricchezza e dove si può stare bene insieme, ciascuno con la propria identità.

Sono 15452 i cittadini stranieri residenti nel Comune di Forlì, pari al 13,2% di tutti i residenti. 3373 abitano in Centro Storico (28,5 % di tutti gli stranieri) e appartengono a 87 diverse nazionalità. Provengono per lo più dall’Africa (41%), dall’Europa (29%) e dall’Asia (26%). Le Comunità maggiormente rappresentate, in ordine decrescente, sono quella rumena, cinese, marocchina, albanese, bengalese, tunisina, burkinabè, ucraina e nigeriana.