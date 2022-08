“A cosa servono i soldi?”: anche a Forlimpopoli arriva la scuola di "Mister Soldino"

“Cos’è il risparmio?” “A cosa servono i soldi?”. A queste e tante altre domande per soddisfare la curiosità dei più piccoli risponderà il progetto sociale “Mister Soldino e l’ordine della cassaforte”, progetto che dopo Forlì fa il suo debutto anche a Forlimpopoli. Ad ospitarlo sarà la cartoleria "Gamma Creativa", in collaborazione con l'agenzia Mvr di Forlì. Si tratta, entra nel dettaglio la titolare del punto vendita, Valentina Frassineti, di "un progetto dedicato ai bambini tra i 6 e i 10 anni e ai loro genitori che hanno il ruolo fondamentale di mettere in atto le nozioni che impareranno durante la scuola. Il mondo di Mr. Soldino è un percorso formativo volto ad insegnare ai bambini, attraverso il gioco, dei concetti che la scuola non insegna, ma che sono indispensabili per realizzare i loro sogni: come il significato di risparmio e a cosa servano i soldi.Il programma è composto da quattro lezioni tutte completamente gratuite, coordinate dalla maestra Elena Cocconcelli". Mercoledì dalle ore 16.30 nella Galleria il Parco di Forlimpopoli ci sarà la presentazione del corso, con la possibilità di richiedere informazioni e di prenotarsi alla scuola,