A Cusercoli esposti i due monumentali dipinti ovali attribuiti al celebre pittore Francesco Trevisani

Nella suggestiva cornice della chiesa del castello, si è tenuta l'inaugurazione dell'esposizione di due monumentali dipinti ovali attribuiti al celebre pittore Francesco Trevisani (1656-1746). Le opere, intitolate "Episodi della vita di San Francesco Saverio", erano originariamente collocate nel settecentesco castello di Cusercoli. La cerimonia è stata inaugurata dal Sindaco, Dr. Claudio Milandri ed ha visto la partecipazione di personalità molto impegnate nella salvaguardia del patrimonio locale tra cui il Presidente della Proloco Chiusa d'Ercole Sig. Alberto Capacci, il Presidente regionale dell'Unpli sig. Massimiliano Falerni, il Dr. Rodingo Usberti esperto di storia dell'arte e storia cusercolese. L'incontro è stato moderato da Mauro Pondini.

L'acquisto dei dipinti è stato reso possibile grazie a un impegno particolare dell’Amm.ne Comunale ed al generoso lascito testamentario del Dr. Giovanni Bissoni. Il Sindaco Milandri, che molto si è speso per il perfezionamento dell’iniziativa, ha consegnato una targa commemorativa alla sorella e alla nipote del Dr. Bissoni in segno di imperitura gratitudine. La chiesa, gremita di visitatori, ha accolto numerosi membri dell'Associazione Giovanni Bissoni, vari cusercolesi nonché i familiari Balestra (n.d.r. - ultimi proprietari del castello prima della vendita dello stesso al Comune di Civitella di Romagna. Erano anche gli ultimi proprietari dei dipinti ora esposti).Un commosso ricordo è stato dedicato sia al dr. Giovanni Bissoni sia all’architetto Roberto Pistolesi artefice dell’pregevole restauro dell’antica chiesa che ha ospitato l’evento. Altri importanti restauri sono in corso di attuazione e progettazione a cura dell’Amm.ne Comunale e della locale Proloco con la consulenza dell’ arch. Emanuele Ciani. L'evento si è concluso con un ottimo rinfresco offerto dalla Proloco Chiusa d'Ercole nei suggestivi giardini pensili del castello. Un cielo terso, una piacevole brezza, il verde delle colline circostanti hanno regalato una magica ed indimenticabile atmosfera per un perfetto pomeriggio in questo fantastico angolo di Romagna. Numerose iniziative culturali sono in programma grazie all'impegno congiunto dell'Amministrazione Comunale, della Proloco e delle associazioni locali.