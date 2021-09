A Forlì arriva il laboratorio di paleopatologia, l'annuncio del sindaco Zattini: "Motivo d'orgoglio"

Sorgerà nella sede dell’ex camera mortuaria di proprietà del Comune, all'ospedale Morgagni Pierantoni, il laboratorio di paleopatologia sostenuto anche dalla giunta Zattini e nato dalla sinergia progettuale del Dipartimento di Medicina dell'Università di Bologna, della Direzione ospedaliera di Forlì e di numerosi altri attori pubblici e privati del territorio.

"Sono molto orgoglioso di poter dare alla città questa notizia - dichiara il sindaco Zattini – il laboratorio di paleopatologia rappresenta un arricchimento scientifico ed accademico per la nostra città molto importante, interconnesso con lo sviluppo della facoltà di Medicina e la crescita dell'offerta educativa di tutto il polo universitario di Forlì".

"Il progetto, che è già stato approvato dal Senato accademico dell’Università di Bologna, si inserisce nel più ampio contesto di “Romagna Salute” e si pone come obiettivo non soltanto quello di promuovere attività di ricerca all’avanguardia nell’ambito della paleopatologia, ma anche di creare una rete di iniziative di natura divulgativa volte a stimolare il coinvolgimento del territorio - prosegue il primo cittadino -. Va proprio in questa direzione l'idea di attivare un laboratorio permanente dedicato agli studenti delle scuole superiori, per incoraggiarli alla partecipazione a progetti di ricerca e favorire la loro voglia di apprendimento".

"I lavori di prossima ristrutturazione dell’ex camera mortuaria e l’avvio del nuovo corso di laurea in Medicina e Chirurgia - conclude Zattini - sono la testimonianza dell’attitudine al cambiamento e della voglia di fare di questa giunta che, fin dal suo insediamento, ha lavorato e continua a lavorare per la crescita e il benessere dei suoi cittadini".