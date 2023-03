A Forlì e Forlimpopoli si prega per la pace in Ucraina e nel mondo

A Forlì e Forlimpopoli si prega per la pace. Venerdì, alle 19, in occasione della giornata di preghiera per la pace in Ucraina e nel mondo intero, indetta dal Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa, il vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza presiederà la santa Messa a Forlì, nella chiesa di San Filippo Neri, in via Giorgina Saffi. Nel corso della celebrazione, il presule friulano sarà assistito dal parroco dell’Unità Pastorale del Centro Storico, don Antonino Nicotra. “Pregheremo - scrive il sacerdote - in comunione con tutte le chiese che sono in Italia, insieme ai greco-cattolici ucraini e a tutti coloro che vorranno unirsi a noi”. Per l’occasione, le Messe feriali pomeridiane delle parrocchie del Centro storico sono sospese. Sempre venerdì si prega per la pace in Ucraina e nel mondo anche a Forlimpopoli, con una veglia in programma alle 21 nella chiesa di San Pietro.

“Vi invito – ha chiesto Papa Francesco il 15 ottobre 2022 a Roma, durante l’udienza col Movimento ecclesiale di Comunione e Liberazione - ad accompagnarmi nella profezia per la pace: ‘Cristo, Signore della pace!’. Arda nei vostri cuori questa santa inquietudine profetica e missionaria”. La veglia è promossa dai movimenti e dalle associazioni cattoliche di Forlimpopoli Agesci, Azione Cattolica, Caritas, Comunione e Liberazione, Comunità Laudato sì, Figlie della Carità Comunità Maria Immacolata, Gruppo di Preghiera di Montepaolo, La Dolce Vita, Masci, Rinnovamento nello Spirito, Scuola Casa dei bambini San Giuseppe e Volontariato Vincenziano. Interviene il vescovo di Forlì-Bertinoro mons. Livio Corazza. “Signore - recita l’orazione della Comunità di Sant’Egidio di Roma - ti preghiamo per la pace nel mondo, per la pace in Ucraina e per la protezione della Comunità. Proteggi, accogli, accompagna e benedici i più poveri, i profughi e i rifugiati e le vittime di ogni guerra. Tienici uniti a te e alla luce della tua Resurrezione”. Al termine della veglia in San Pietro ci sarà una raccolta di offerte in favore della Caritas, per aiutare la popolazione civile colpita dalla guerra.