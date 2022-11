A Forlì il convegno sul Rapporto sulla Sussidiarietà con Giorgio Vittadini

Sabato alle 10, nella sala delle Aassemblee della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì (Corso G.Garibaldi, 45) verrà promosso un convegno che avrà come titolo “Una Società di Persone. Dialogo intorno al Rapporto sulla sussidiarietà 2021-22 ‘Sussidiarietà e…Sviluppo sociale’” il cui relatore principale sarà Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà.

"Negli ultimi decenni, un'ostilità diffusa nei confronti dei corpi intermedi è stata alimentata dalle ideologie liberiste e populiste, e, più in generale, da una cultura dominante permeata di individualismo e di fiducia incondizionata nella disintermediazione sociale politica - viene spiegato -. Oggi, queste ideologie stanno mostrando la loro incapacità di offrire risposte valide, soprattutto nelle crisi, ai bisogni delle persone e delle comunità".

A partire da queste frasi tratte dal libro “Una società di persone? I corpi intermedi nella democrazia di oggi e di domani” di Vittadini, Bassanini e Treu il convegno desidera dialogare a più voci intorno al rapporto sulla sussidiarietà, entrando nel vivo anche delle esperienze che appartengono al territorio di Forlì e che sono esempi di sussidiarietà nella nostra realtà, ed è promosso da più attori quali Caritas Forlì-Bertinoro, Compagnia delle Opere della Romagna, Centro Culturale Don Francesco Ricci - La Bottega dell’Orefice di Forlì, Confcooperative Romagna e Movimento Lavoratori di Azione Cattolica.

""A edificare", costruire e prendersi cura, è l’hastag dedicato che unisce soggetti diversi che volutamente si sono messi insieme per costruire un’alleanza che ha il desiderio di innescare con più forza ed efficacia processi virtuosi a servizio della comunità, convinti che formare alleanze sia il modo migliore per sviluppare e accrescere un dialogo concreto, costruendo ponti anche tra soggetti appartenenti a tradizioni e sensibilità diverse ma che si trovano profondamente uniti dalla passione per la vita delle persone e la costruzione del bene comune", conclude Edoardo Russo, presidente di Azione Cattolica.

Il convegno patrocinato dal Comune di Forlì - Assessorato promozione settore culturale e museale; Università; Politiche internazionali; Progetti europei; Innovazione Tecnologica”. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Il programma

Ore 9.45 Accoglienza

Ore 10.00 Apertura lavori e saluto delle autorità:

S. E. Mons. Livio Corazza - Vescovo di Forlì-Bertinoro

Gian Luca Zattini - Sindaco di Forlì

Maurizia Squarzi - Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

RAPPORTO SULLA SUSSIDIARIETÀ 2021-22 “Sussidiarietà’ E… Sviluppo Sociale”

Giorgio Vittadini - Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà

Esperienze a confronto:

LE POVERTÀ

Stefano Paradisi Fondazione Banco Alimentare

Filippo Monari Caritas Diocesana Forlì-Bertinoro

LAVORO E SVILUPPO ECONOMICO

Vincenzo Bondi Soles Tech Soc. Coop.

Davide Casamenti San Zeno Cooperativa di Comunità Soc. Coop.

FAMIGLIA, EDUCAZIONE E INCLUSIONE

Massimo Fabbri Domus Coop. Soc. Onlus

Francesco Montanari Tonino Setola Coop. Soc. Onlus

Sergio Barberio Centro di Formazione Professionale Don Bosco

Ore 12.00 Conclusione

Conduce: Paolo Venturi - Direttore di Aiccon