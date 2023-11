A Forlì il meeting dei presidenti delle associazioni Arma Aeronautica dell'Emilia Romagna

Domenica la Torre Numai, storica sede dell’Associazione Arma Aeronautica di Forlì, ha ospitato un meeting con i presidenti delle associazioni emiliano-romagnole dedicato alle novità del terzo settore ed alle modifiche statutarie necessarie per uniformarsi alla normativa. Dopo i saluti di rito del presidente, Renato Cappelli, hanno illustrato la tematica il vice presidente nazionale, Davide Aru di Faenza ed il colonello Carlo Enrico Paciaroni, fiorentino, consigliere nazionale.

Brevi e puntuali gli interventi dei partecipanti, tutti favorevoli all’ingresso dell’Associazione nel registro regionale del terzo settore, così da divenire a tutti gli effetti soggetto interlocutore delle amministrazioni e degli enti pubblici. "L’avere scelto Forlì come sede per questo importante incontro è una volta di più la prova della riconosciuta importanza del territorio forlivese in campo aeronautico, sempre in crescita anche in vista della costituzione del polo aeronautico e del futuro museo del volo", le parole del presidente Cappelli.