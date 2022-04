A Forlì nefrologi a confronto: analizzato l'impatto del covid sui pazienti con malattie renali

Grande partecipazione di tutti i nefrologi dell'Emilia Romagna al convegno "II Pd network in dialisi peritoneale. Cure domiciliari e proposte terapeutiche per la persona con malattia renale avanzata", che si è svolto giovedì a Forlì. "Ringrazio per la partecipazione i colleghi nefrologi e gli infermieri di tutte le sedi regionali di Nefrologia e Dialisi - spiega il dottor Giovanni Mosconi, direttore del Dipartimento di Medicine Specialistiche di Forlì e Cesena e responsabile scientifico del Convegno -. L’iniziativa, realizzata in piena collaborazione fra le tre Unità Operative di Nefrologia e Dialisi dell'Ausl Romagna, è stato il primo momento di confronto, da inizio pandemia, per la rete nefrologica dell’Emilia-Romagna e si inserisce nel network “itinerante” di dialisi peritoneale. Nelle varie sessioni abbiamo analizzato le modalità assistenziali per pazienti con malattia renale cronica, riflettendo sul periodo di inserimento del paziente al trattamento dialitico".

"L'incontro - prosegue - ha rappresentato l'occasione per focalizzare l'attenzione degli specialisti sulle ricadute che la pandemia ha avuto nel trattamento sostitutivo artificiale dell'insufficienza renale cronica. Da tutti è stata anche ribadita l’importanza della vaccinazione anti Covid per la popolazione di pazienti fragili per malattie renali. Va ricordato anche che, nei pazienti trapiantati o alle prese con la dialisi, è fortemente indicata la quarta dose del vaccino anti-covid, le cui somministrazioni sono già iniziate".