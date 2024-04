"A Forlì non si trova casa", sabato le associazioni scendono in piazza

È sempre più difficile trovare casa anche a Forlì per studenti, famiglie e lavoratori, in particolare stranieri. E negli ultimi cinque anni la situazione "si è aggravata ulteriormente", dato che "non esistono progetti sull'abitare di medio-lungo periodo portati avanti dalle Amministrazioni". Per questo Forlì Città aperta e Udu, assieme ad altre sigle quali Cgil, Anpi e Acli, scendono in piazza sabato prossimo 13 aprile alle 17 in piazzetta della Misura, per "denunciare questa situazione preoccupante e rivendicare che la casa deve essere un diritto fondamentale per tutti, non una mera fonte di reddito nelle mani di pochi".

In città, argomentano, "ci sono pochi alloggi di edilizia popolare pubblica e diversi di questi non possono nemmeno essere assegnati perché mancano i fondi per ristrutturarli, con una lista d'attesa che ammonta a 700 nuclei familiari". Inoltre "ci sono studentati che offrono un numero di posti letto irrisorio rispetto alla popolazione studentesca".

Dunque "tutto viene lasciato nelle mani del mercato" e "la casa non viene trattata come un diritto". Mentre sono "circa 2.000 gli immobili privati lasciati sfitti".

L'amministrazione comunale, proseguono, "continua a fornire risposte vaghe e a confermare la totale assenza di una programmazione dell'abitare sul lungo termine". Da qui la protesta di sabato per sostenere "l'urgente necessità di un'apertura di un confronto e di un dialogo che ascolti le istanze della società civile e promuova un tavolo tra tutti i soggetti, primo fra tutti il Comune".