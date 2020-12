A Forlimpopoli botti di Capodanno vietati fino all'Epifania: l'ordinanza del sindaco

Il sindaco di Forlimpopoli, Milena Garavini, ha firmato martedì un'ordinanza volta al "temporaneo divieto di utilizzo di prodotti pirotecnici" in occasione del Capodanno 2020, che vieta per l'appunto di fare uso - nell'intero centro abitato della città artusiana - di prodotti pirotecnici dalle 16 del 30 dicembre alle 22 del 6 gennaio, viste le situazioni di pericolo e di danno per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana che possono ingenerare, nei confronti sia delle persone che degli animali e delle cose. Per i trasgressori è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro.