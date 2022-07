A Forlimpopoli le cedole dei libri di testo diventano digitali

Per gli scolari delle primarie di Forlimpopoli le procedure per ritirare i libri di testo diventano completamente digitali. Infatti, con l’anno scolastico 2022/2023, la vecchia cedola libraria cartacea va in pensione, sostituita da una cedola digitale. Per i genitori diventa tutto molto più semplice: per richiedere i libri basterà rivolgersi alla propria cartolibreria di fiducia con il Codice Fiscale dell’alunno. Per offrire il servizio, la cartoleria dovrà essere iscritta alla piattaforma accessibile dal sito https://clo.comunefacile.eu. La nuova procedura sarà attiva a partire dal 25 luglio, prima di tale data i genitori potranno ugualmente recarsi in cartoleria per la prenotazione.