A Forlimpopoli si diventa assaggiatori di formaggi: al via il corso per diventare esperti caseari

Restano pochi giorni per iscriversi al corso di primo livello per assaggiatori di formaggi che Onaf (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi) organizza a Forlimpopoli, incoronata “Città del Formaggio” in occasione della scorsa Festa Artusiana. Le iscrizioni infatti saranno aperte fino al 30 settembre. Rivolto a tutti coloro che, per interesse personale o professionale, desiderano migliorare la propria conoscenza sulla produzione casearia, il corso partirà il 14 ottobre e prevede dieci lezioni serali, che si svolgeranno nella sala consiliare del Comune di Forlimpopoli.

Fra i temi trattati: le tecniche di assaggio, il latte e la sua composizione, le caratteristiche dei vari tipi di formaggio a pasta molle, a pasta dura, a pasta filata, ecc. In ogni incontro la parte teorica sarà affiancata da una parte pratica. Al termine del corso i partecipanti sosterranno un esame, superando il quale potranno iscriversi all’Albo nazionale degli Assaggiatori Onaf. Quota di iscrizione: 350 euro (comprensivi del materiale didattico, della quota associativa e dell’abbonamento alla rivista InForma) Per informazioni ed adesioni: Roberta Terrigno tel. 328 5536368 - robertaterrigno@icloud.it