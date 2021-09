A Forlimpopoli torna l'Ironman: diverse strade chiuse al traffico, la mappa della viabilità

Il 18 e il 19 settembre Forlimpopoli accoglierà il passaggio degli atleti che partecipano all “Ironman”, unica data italiana del celebre circuito americano, che porta in Romagna migliaia di atleti da 98 paesi diversi

Il 18 e il 19 settembre Forlimpopoli accoglierà il passaggio degli atleti che partecipano all “Ironman”, unica data italiana del celebre circuito americano, che porta in Romagna migliaia di atleti da 98 paesi diversi. Il percorso impegnerà diverse strade di Forlimpopoli, per cui - oltre ad organizzarsi per tempo rispetto alle commissioni che si possono anticipare e ad impegni quotidiani come la spesa - si invita a prendere visione della mappa predisposta dall'Amministrazione comunale con i varchi ed i parcheggi appositamente previsti come dalla piantina qui sotto