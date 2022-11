A Forlimpopoli un corso di massaggio al neonato per neo mamme

Giovedì è l’ultimo giorno per iscriversi al corso di Massaggio al Neonato promosso dal Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese – Sede di Forlimpopoli insieme al Comune di Forlimpopoli e all’associazione Nodi. Rivolto a mamme e bambini di età fino a un anno, il corso di articola in 5 incontri di 1 ora e mezza ciascuna che si terranno dal 7 novembre ogni lunedì pomeriggio (dalle 14,30 alle 16) nei locali del Centro per le Famiglie di Forlimpopoli (presso i Servizi Sociali, Casa della salute, via Bazzocchi 4). A condurre gli incontri sarà Luisa Ciracò dell’associazione ‘La scacchiera di Onnon” nonché esperta dell’ Aimi - Associazione Italiana Massaggio Infantile.

Le mamme e i piccoli avranno l’opportunità di sperimentare i benefici effetti stimolanti, rilassanti, psicologici del massaggio: grazie a questa attività, infatti, il bambino è aiutato a sviluppare e regolare le funzioni respiratorie e circolatorie, a rilassarsi e a superare gli stress derivanti da nuove situazioni, inoltre si favorisce il contatto affettivo fra genitore e neonato e il rilassamento di entrambi. Per la partecipazione al corso è richiesto un contributo di 40 euro (60 euro per chi viene da fuori Comune). Per iscrizioni si può inviare una mail a c.famiglie@gmail.com oppure telefonare al 328 1243117.