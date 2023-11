A Forlimpopoli una serata per parlare dei diritti dei bambini

Si è conclusa nella serata di lunedì presso la sala consigliare del Comune di Forlimpopoli, l'iniziativa "Mr Soldino dalla parte dei bambini". Una serata pensata per parlare dei diritti di bambine e bambini in un momento in cui, nel mondo, troppo spesso non vengono rispettati. Si è parlato del diritto dei bambini a crescere sani con una corretta alimentazione, a poter esprimere la loro opinione, a non lavorare, a giocare, all'educazione. All'incontro sono intervenuti Gianmaria Gollinelli, biologo nutrizionista, Sofia Giovannetti, membro dell'Acbs ed educatrice, Ada Antonelli, psicologa, Valentina Frassineti, titolare Gamma Cartoleria Creativa ed Elena Cocconcelli, responsabile del progetto "Mr Soldino Ricciu" presso l'agenzia Ricciu. Durante la serata si è parlato anche del diritto dei bambini a ricevere un'educazione, anche in campo finanziario, obiettivo che l'agenzia Ricciu porta avanti gratuitamente da due anni attraverso il progetto "Mr Soldino".

Nato dalla mente geniale di Simone Costenaro. Attraverso un ciclo di lezioni vengono proposti ai bambini concetti semplici e chiari per imparare a conoscere i temi del risparmio e della gestione delle proprie finanze, e al tempo stesso vengono fornite indicazioni anche ai genitori per aiutare i propri figli in questo percorso e pensare al loro futuro. "Condividiamo un'unica missione - fanno sapere dall'agenzia Ricciu -: poter essere un supporto per voi e per i vostri figli. Avere un metodo ci permette di aiutarvi concretamente a far avverare i loro desideri: risparmiando tempo e risparmiando soldi". A conclusione di questo evento, afferma Elena Cocconcelli, "voglio ringraziare tutti i professionisti che hanno collaborato volontariamente a questa iniziativa e a tutti coloro che hanno deciso di oziare un po' con noi, odorato un metodo nuovo, dialogato con noi, deciso di scendere in "strada", intrapreso questa avventura, ascoltato, apprezzato le sfumature ma soprattutto riacceso la luce della speranza verso l'inizio di un cambiamento".