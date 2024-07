A Fratta Terme divertimento e solidarietà al torneo di burraco sotto le stelle

La prima edizione del torneo di burraco sotto le stelle - Primo memorial “Assunta Tessuti” svoltosi nella serata di martedì 16 luglio ha riscontrato un grande successo. Nella suggestiva cornice di piazza Colitto a Fratta Terme, arricchita con i 29 tavoli da gioco, si sono ritrovati 116 partecipanti provenienti anche dai comuni limitrofi, per ricordare la storica commerciante scomparsa prematuramente. Durante la serata, con i soli proventi del burraco sono stati raccolti 1.365 euro, che andranno a sostenere la ristrutturazione del Teatro Eliseo, locale storico e importante centro di aggregazione per la cittadinanza.

L’iniziativa è stata organizzata dall’Acd Fratta Terme in collaborazione con la Pro Loco di Fratta Terme, con il patrocinio del Comune di Bertinoro e il sostegno di Notte e Dì pizzeria ristorante, Assunta Tessuti, Bar Berna Forlimpopoli. "Ringrazio tutti gli organizzatori e in particolare la Presidente del Consiglio Comunale Wilma Giorgetti che ha promosso in prima persona questo evento mettendoci passione e impegno - le parole della sindaca di Bertinoro Gessica Allegni - in ricordo di una persona amata e stimata non solo dai clienti ma da tutta la cittadinanza e con l’intento di raccogliere fondi per una causa di pubblico interesse".